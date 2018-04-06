В Бразилии выписан ордер на арест экс-президента: Он признан виновным в коррупции
6 апреля 2018 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Бразильский судья Сержиу Мору выписал ордер на арест бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Политик, приговоренный ранее к 12 годам лишения свободы по обвинению в коррупции, должен явиться в полицию города Куритиба на юге страны, 24-часовой срок для добровольной явки истечет вечером 6 апреля.
«Учитывая ту функцию, которую он ранее исполнял», 72-летнему да Силве предоставлена возможность добровольно явиться в полицию, заявил выписавший ордер судья, пишет Deutsche Welle.
5 апреля Верховный суд Бразилии отклонил апелляцию Лулы против вынесенного ему приговора и дал добро на взятие под стражу бывшего президента.
Луис Инасиу Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2010 годы. Он отвергает все обвинения, утверждая, что нынешний процесс против него ведется с целью помешать вновь выставить кандидатуру на выборах. Президентские выборы в Бразилии должны пройти в октябре 2018 года, экс-президент при этом имеет высокий рейтинг и мог бы считаться фаворитом.
Бразилия переживает затяжной правительственный кризис в связи с масштабными антикоррупционными расследованиями, заставившими лишиться президентского кресла преемницу да Силвы - 68-летней Дилме Руссефф был объявлен импичмент в августе 2016 года. После этого к присяге в качестве президента был приведен вице-президент Бразилии Мишел Темер, однако и против него велось расследование.
В октябре 2017 года Верховный суд Бразилии отказался рассматривать обвинения в коррупции, выдвинутые против Темера. Тем не менее, его нынешний рейтинг не превышает 5 процентов.
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