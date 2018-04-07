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Скончался пассажир рейса Петербург-Ереван

Скончался пассажир рейса Петербург-Ереван
7 апреля 2018 - 15:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Во время посадки самолета, который совершал рейс из Санкт-Петербурга в Ереван, скончался один из пассажиров. Об этом PanARMENIAN.Net сообщила пресс-секретарь главного управления гражданской авиации республики Сатеник Ованнисян.

По ее словам, пассажир 1979 г.р. скончался в результате остановки сердца, у него были проблемы со здоровьем.

«Члены экипажа оказали медицинскую помощь пассажиру, ему пытался помочь также находившийся среди пассажиров судна врач, однако спасти жизнь не удалось», - отметила Ованнисян.

Трагедия произошла в армянском аэропорту «Звартноц».

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