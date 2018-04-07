Окончившие Араратский бакалавриат в РА смогут поступить в Королевский колледж Лондона

PanARMENIAN.Net - Королевский колледж Лондона (King’s College London), который является одним из 25 лучших университетов мира, признал высокое качество образования, которое обеспечивается в рамках программы Араратского бакалавриата. Араратский бакалавриат был добавлен в список тех программ, которые приемлемы для прямого поступления в бакалавриат Королевского колледжа Лондона.

Таким образом, Армения присоединяется к таким странам, как Финляндия, Сингапур, Германия, Эстония, чьи общие образовательные программы и результаты выпускных экзаменов также обеспечивают возможность прямого поступления в Королевский колледж Лондона.

Королевский колледж Лондона был основан в 1829 году. По данным QS World University Rankings за 2016-2018 гг., он входит в число 25 лучших университетов мира. Сегодня в университете обучается более 29 600 студентов из 150 стран.

Араратский бакалавриат – образовательная армяноязычная и признанная на международном уровне программа, созданная Образовательным фондом «Айб». Она призвана обеспечить всех школьников РА конкурентоспособным образованием, гарантируя им качество образования, а также как международное, так и местное признание результатов выпускных экзаменов и дипломов. АБ будет функционировать наравне с государственной общеобразовательной программой. Первые школы АБ (из регионов РА и Арцаха) развернут свою деятельность с 1 сентября 2018 года.