Назарян: В соглашении Армения-ЕС нет каких-либо формулировок о закрытии АЭС

PanARMENIAN.Net - В соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом нет каких-либо формулировок о закрытии Армянской АЭС. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел Армении Карен Назарян.

Он указал, что за подписанием соглашения последовали необоснованные слухи о том, будто АЭС будет закрыта, пишет Panorama.am.

«В сфере энергетики с ЕС мы договорились сотрудничать на основании принципов партнерства, взаимных интересов, прозрачности и предсказуемости. Это сотрудничество, в числе других вопросов, должно включать и преждевременное принятие плана действий или дорожной карты по безопасному выводу из эксплуатации атомной станции. То есть, в соглашении нет каких-либо формулировок о закрытии станции», – заявил Назарян.

При этом он заверил: все положения соглашения соответствуют обязательствам, принятым Арменией в рамках других интеграционных форматов.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.