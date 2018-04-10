Назарян: В соглашении Армения-ЕС нет каких-либо формулировок о закрытии АЭС
10 апреля 2018 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом нет каких-либо формулировок о закрытии Армянской АЭС. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел Армении Карен Назарян.
Он указал, что за подписанием соглашения последовали необоснованные слухи о том, будто АЭС будет закрыта, пишет Panorama.am.
«В сфере энергетики с ЕС мы договорились сотрудничать на основании принципов партнерства, взаимных интересов, прозрачности и предсказуемости. Это сотрудничество, в числе других вопросов, должно включать и преждевременное принятие плана действий или дорожной карты по безопасному выводу из эксплуатации атомной станции. То есть, в соглашении нет каких-либо формулировок о закрытии станции», – заявил Назарян.
При этом он заверил: все положения соглашения соответствуют обязательствам, принятым Арменией в рамках других интеграционных форматов.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.
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