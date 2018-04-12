Караян: Санкции против РФ в краткосрочной перспективе не угрожают Армении

PanARMENIAN.Net - Санкции против России и колебания курса российского рубля в краткосрочной перспективе пока не угрожают Армении. Об этом заявил и.о. министра экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян.

«Мы следим, консультируемся с нашими российскими партнерами. Ведутся также обсуждения с экспортерами, работающими в российских рублях. При необходимости правительство окажет содействие», - сказал Караян, пишет Aysor.am.

Американские конгрессмены — демократ Хоакин Кастро и республиканец Майкл Тернер — внесли на рассмотрение Конгресса США законопроект, которым предлагается ввести санкции против людей, ответственных за отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, предполагается запрет на транзакции с новым суверенным долгом России.Законопроект называется «Акт солидарности с Великобританией против нарушений России».