Правительство Армении одобрило 3 инвестиционные программы: Появятся 475 новых рабочих мест
12 апреля 2018 - 16:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении 12 апреля на первом заседании за закрытыми дверями одобрило 3 инвестиционные программы общей стоимостью в 21,5 млрд драмов. Об этом в ходе брифинга после заседания кабмина сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян.
Одна из программ будет реализована в сфере производства коньяка и вин, остальные 2 – в сфере легкой промышленности. В результате, по словам Караяна, будет создано 475 новых рабочих мест, пишет Panorama.am.
Как отметил Караян, инвестиции поступают не только из внешних источников, но и с внутреннего рынка.
«То есть, очевидно, что в последний период наблюдается экономическая активность, надеемся, в дальнейшем она сохранится», – добавил он.
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