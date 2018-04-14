Samsung выпустил смартфон без возможности подключения к интернету
14 апреля 2018 - 11:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Samsung выпустила смартфон J2 Pro — это классическое бюджетное устройство, в котором есть весь стандартный набор функций, за одним исключением: воспользоваться интернетом владельцы телефона не смогут. В нем нет модулей для поддержки 2G или 3G, возможность подключиться к Wi-Fi также отсутствует.
Смартфон создан исключительно для южнокорейского рынка и предназначен для специфической прослойки потребителей: тех, кто пытается поменьше пользоваться интернетом, — в первую очередь это касается местных студентов, которым гаджеты мешают в учебе, пишет Bird in Flight со ссылкой на Phone Arena.
J2 Pro может оказаться хорошим решением и для родителей, которые хотят быть на связи со своими несовершеннолетними детьми, но не хотят, чтобы те имели полный доступ к Сети.
Ключевые технические характеристики новинки такие: устройство оснащено 5-дюймовым дисплеем и работает на базе четырехъядерного процессора с тактовой частотой 1,4 GHz. У J2 Pro 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти (ее объем можно расширить с помощью карт памяти). Устройство поступит в продажу по цене $185.
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