В больницах Еревана продолжают лечение 3 пострадавших в митингах
20 апреля 2018 - 14:39 AMT
PanARMENIAN.Net - 20 апреля, по состоянию на 13:00, в больницах Еревана продолжают лечение 3 пострадавших во время митингов в столице. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Армении.
Двое пострадавших с 16 апреля продолжают лечение в травматологическом отделении Медицинского объединения № 2 и отделении травматологии и ортопедии Больничного комплекса №1 «Гераци». Один пострадавший находится в медицинском центре «Сурб Григор Лусаворич» (Святого Григория Просветителя).
Все они находятся под наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
В Ереване уже 8-й день не прекращаются акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 19 апреля в ходе митинга на Площади Республики лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий оппозиционное движение, призвал участников акции с утра 20 апреля перекрывать улицы Еревана. Следуя призыву Пашиняна, митингующие с утра 20 апреля начали перекрывать ряд улиц города, парализуя движение.
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