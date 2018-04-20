В больницах Еревана продолжают лечение 3 пострадавших в митингах

PanARMENIAN.Net - 20 апреля, по состоянию на 13:00, в больницах Еревана продолжают лечение 3 пострадавших во время митингов в столице. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Армении.

Двое пострадавших с 16 апреля продолжают лечение в травматологическом отделении Медицинского объединения № 2 и отделении травматологии и ортопедии Больничного комплекса №1 «Гераци». Один пострадавший находится в медицинском центре «Сурб Григор Лусаворич» (Святого Григория Просветителя).

Все они находятся под наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

В Ереване уже 8-й день не прекращаются акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 19 апреля в ходе митинга на Площади Республики лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий оппозиционное движение, призвал участников акции с утра 20 апреля перекрывать улицы Еревана. Следуя призыву Пашиняна, митингующие с утра 20 апреля начали перекрывать ряд улиц города, парализуя движение.