Юра Мовсисян призвал полицию Армении прекратить насилие по отношению к митингующим

PanARMENIAN.Net - Армянский нападающий, бывший форвард «Реал Солт Лэйк» Юра Мовсисян, выступающий за шведский «Юргорден», высказался в поддержку участников акций протеста в Армении.

В Ереване уже 8-й день не прекращаются акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

Поделившись фотографией с митингов в Армении, Мовсисян отметил, что она лучше всего описывает армянский народ.

«Люди объединены и стоят рядом друг с другом. Возраст и пол не имеют значения. Полицейские, прекратите насилие по отношению к собственным братьям и сестрам. Наш народ – это команда, и чтобы быть великой нацией, нам нужна великая команда», - написал Мовсисян на своей странице в Facebook.

19 апреля в ходе митинга на Площади Республики лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий оппозиционное движение, призвал участников акции с утра 20 апреля перекрывать улицы Еревана. С утра 20 апреля демонстранты разделились на разные группы и перекрывали улицы Еревана. Помимо улиц столицы, перекрывали также ведущие к ней трассы, в частности Гюмри-Ереван, Абовян-Ереван, Аштарак-Ереван.