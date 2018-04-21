Пашинян ответил на призыв Саргсяна: Я тоже думаю, что могут быть необратимые потери

PanARMENIAN.Net - Лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, ответил на призыв премьера.

Ранее премьер-министр Армении Серж Саргсян выступил с заявлением в связи с внутриполитической ситуацией, призвав Пашиняна к диалогу.«В течение минувшей недели в Ереване имели место ряд митингов и шествий. Право на проведение мирных демонстраций и шествий имеет каждый гражданин нашей страны. Власти отнеслись с уважением к этому праву и продолжат уважать его всегда... Я глубоко обеспокоен разворачивающимися внутриполитическими развитиями. Во избежание безвозвратных потерь призываю депутата Национального Собрания Армении Никола Пашиняна начать политический диалог и сесть за стол переговоров. Это необходимо сделать немедленно.Уверен, что налаживанию подобного адекватного ситуации диалога могут способствовать все политические силы», – заявил Саргсян.

Комментируя в ходе шествия по улицам Еревана призыв Саргсяна, Пашинян заявил, что он тоже думает, что возможны необратимые потери.

«Призываю Сержа Саргсяна немедленно принять все наши условия. Мы готовы обсудить только вопрос о его отставке. Мы хотим, чтобы передача власти народу произошла по возможности без потрясений»,- отметил Пашинян.

Он добавил, что это не ультиматум, просто он считает, что другог выхода из ситуации нет.

«Призываю директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна, главу Минобороны Вигена Саркисяна и начальника Полиции Владимира Гаспаряна представить Сержу Саргсяну реальное положение дел в стране, поскольку он явно не владеет ситуацией, и объяснить, что он должен немедленно подать в отставку, ибо промедление с каждым часом создает угрозу нацбезопасности. С вашей стороны это будет не предательством, а службой Родине»,- заявил Пашинян.

20 апреля в ходе митинга на Площади Республики Никол Пашинян, возглавляющий движение против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, представил основные требования к властям Армении. По его словам, в первую очередь Саргсян должен подать в отставку с поста премьер-министра Армении. Во-вторых, Национальное Собрание РА должно выбрать премьером кандидата от народа, в-третьих, должно быть сформировано временное правительство.