В Армении тариф на электроэнергию для необеспеченных семей снизится на четверть

PanARMENIAN.Net - В Армении тариф на электроэнергию для социально необеспеченных семей с 1 июля снизится на 10 драмов, что составляет около четверти от стоимости 1 кВт. Такое решение было принято группой компаний «Ташир» в результате обсуждений с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Отмечается, что компенсация будет предоставлена до 250 кВтч месячного порога.Компенсация будет осуществляться за счет собственных средств группы компаний «Ташир» и составит 25-30% от потребления электроэнергии социально необеспеченными семьями.

Сейчас жители Армении платят за электроэнергию по 44,98 драма за 1 кВт по дневному тарифу и 34,98 - по ночному. Для социально необеспеченных семей действуют сниженные тарифы — 40 и 30 драмов.