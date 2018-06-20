В Армении тариф на электроэнергию для необеспеченных семей снизится на четверть
20 июня 2018 - 12:22 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении тариф на электроэнергию для социально необеспеченных семей с 1 июля снизится на 10 драмов, что составляет около четверти от стоимости 1 кВт. Такое решение было принято группой компаний «Ташир» в результате обсуждений с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Отмечается, что компенсация будет предоставлена до 250 кВтч месячного порога.Компенсация будет осуществляться за счет собственных средств группы компаний «Ташир» и составит 25-30% от потребления электроэнергии социально необеспеченными семьями.
Сейчас жители Армении платят за электроэнергию по 44,98 драма за 1 кВт по дневному тарифу и 34,98 - по ночному. Для социально необеспеченных семей действуют сниженные тарифы — 40 и 30 драмов.
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По его словам, Ереванская теплоэлектроцентраль просит увеличить объемы поставки голубого топлива из Ирана
Отмечается, что стороны также договорились о потенциальном увеличении мощностей до 200 МВт
По данным Национальной статистической службы, импорт в Армению увеличился на 28% по сравнению с 2016 годом и составил $4,182 млрд
Согласно докладу «Мировое экономическое положение и перспективы - 2018», рост экономики Армении в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 году – 3,6%
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