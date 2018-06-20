Полиция Армении проводит проверки в компании по установке радаров на дорогах
20 июня 2018 - 14:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Полиции Армении (6-й отдел) проводят проверки в компании «Секьюрити Дрим», которая занимается установкой спидометров, радаров и видеокамер на дорогах РА. Об этом PanARMENIAN.Net сообщил руководитель отдела по связям со СМИ, анализа и информации Управления информации и по связям с общественностью полиции Армении Эдгар Джаноян.
Других подробностей он не сообщил, однако отметил, что вскоре полиция распространит официальное заявление.
Компания «Секьюрити Дрим» занимается установкойспидометров, радаров и видеокамер на дорогах Армении с 2014 года, когда между компанией и дорожной полицией РА был заключен договор на 25 лет. До 2016 года 50% штрафов, выплаченных грабдами за нарушения, зафиксироанные камерами компании, шли в бюджет «Секьюрити Дрим», другие 50% - в бюджет страны. С 2016 годаэти штрафы полностью поступают в государственный бюджет.
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