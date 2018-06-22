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Пашинян обсудил с главой компании «Армения» перспективы развития авиации РА

Пашинян обсудил с главой компании «Армения» перспективы развития авиации РА
22 июня 2018 - 12:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял основателя-председателя авиакомпании «Армения» Тамаза Гаиaшвили. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Премьер подчеркнул важность дальнейшего развития авиационной сферы в Армении и отметил, что правительство РА обсуждает с представителями сферы возможные шаги, которые могут способствовать повышению конкурентоспособности в сфере авиаперевозок.

Гаиaшвили представил Пашиняну деятельность и предстоящие проекты авиакомпании «Армения».

В ходе встречи собеседники обсудили разные вопросы, связанные с возможностями развития сферы.

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