Пашинян обсудил с главой компании «Армения» перспективы развития авиации РА
22 июня 2018 - 12:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял основателя-председателя авиакомпании «Армения» Тамаза Гаиaшвили. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
Премьер подчеркнул важность дальнейшего развития авиационной сферы в Армении и отметил, что правительство РА обсуждает с представителями сферы возможные шаги, которые могут способствовать повышению конкурентоспособности в сфере авиаперевозок.
Гаиaшвили представил Пашиняну деятельность и предстоящие проекты авиакомпании «Армения».
В ходе встречи собеседники обсудили разные вопросы, связанные с возможностями развития сферы.
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