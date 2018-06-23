Вице-спикер НС Армении обратилась к конгрессменам США по вопросу американских вертолетов у Азербайджана
23 июня 2018 - 17:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Вице-спикер Национального собрания Армении Арпине Ованнисян обратилась с письмом к сопредседателю Комиссии Конгресса США по армянским вопросам Джеки Спейер и члену Комиссии Тулси Габбард в связи со сведениями о поступлении на вооружение Азербайджана американских вертолетов Bell-412. Об этом сама Ованнисян написала в социальной сети Facebook.
Ранее стало известно, что в Баку на военном параде 26 июня будут показаны вертолеты американского производства Bell-412, приобретенные Азербайджаном недавно. Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией. На параде будут задействованы два вертолета производства США.
«Данная информация вызывает много вопросов и обеспокоенность, которой я хотела бы поделиться с вами. Обеспокоенность, в частности, связана с тем, как эти вертолеты поступили на вооружение Азербайджана», – говорится обращении Ованнисян.
Армянский национальный комитет Америки (АНКА) также представил жалобу в Конгресс США, государственный департамен и Пентагон в связи с продажей американских вертолетов Азербайджану.
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