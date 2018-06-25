В парламент Турции прошли 2 депутата-армянина
25 июня 2018 - 14:33 AMT
PanARMENIAN.Net - По итогам состоявшихся 24 июня в Турции выборов в парламент прошли 2 депутата армянского происхождения.
Согласно предварительным результатам, в меджлис прошли кандидат в депутаты от правящей в Турции Партии справедливости и развития Маргар Есаян и выдвинутый от Диарбекира кандидат в депутаты от прокурдской Партии демократии народов Каро Пайлан, пишет Ermenihaber.
Всего в выборах приняли участие 7 партий в составе альянсов и три партии вне блоков. В парламент прошли 5 партий.
На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,4%, националистическая Партия национального движения набрала 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получает большинство мест в парламенте. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набрала 22,7%, Хорошая партия — 10,0%, Партия счастья — 1,4%, объединяющий их Национальный альянс — 34,1%. В парламент также прошла прокурдская Партия демократии народов — 11,5 % голосов.
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