Пашинян призвал бизнесменов делать инвестиции в Армении

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с группой предпринимателей-армян из России - Д Краснодара, Ростова, Ставрополя, Новороссийска и других городов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

«Рад встретить вас, и надеюсь, ваш интерес приведет к осязаемым результатам. Думаю, нет нужды представлять все те перемены, что произошли в Армении, ведь вы, думаю, следили за ними»,- отметил Пашинян, добавив, что активнее всего сейчас в Армении ведется борьба с коррупцией, и это должно доказать, что все в стране будут равны перед законом.

«Надеемся, что в результате этого процесса в Армению поступит приток инвестиций»,- отметил Пашинян, добавив, что когда он был избран премьер-министром, встретился с деловыми кругами и заявил, что отныне они свободны от любых коррупционных выплат, и что в Армении их больше не будет.

Премьер отметил, что видит эту схему так: инвесторы получат реальную прибыль, и в результате их действий выгоды будут получены Арменией по двум основным направлениям - открытие рабочих мест и рост государственных доходов.

«Приглашаем всех, особенно армян по происхождению, инвестировать в Армению, открывать рабочие места и укреплять страну. Считаю принципиальным следующий подход с вашей стороны: хватит рассматривать Армению как объект для благотворительности, мы хотим, чтобы бизнесмены приезжали сюда, вкладывали деньги и получали прибыль»,- подчеркнул премьер.

Предприниматели, в свою очередь, подчеркнули, что прибыли в Армению с конкретными инвестиционными программами, по которым хотят открыть множество рабочих мест.