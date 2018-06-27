Основатель Reddit Алексис Оганян приехал в Армению
27 июня 2018 - 13:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский бизнесмен армянского происхождения, соучредитель социального новостного сайта Reddit Алексис Оганян находится с визитом в Армении. Он опубликовал фотографии из Армении в Instagram.
Одна из фотографий сделана на природе.
«24 часа, как я в Армении»,- посписал Оганян.
Другая фотография с рынка, на ней видны соленые заготовки. Бизнесмен отметил, что его отец раньше часто делал соление на зиму: «Думаю, я тоже начну, это только вопрос времени».
Ранее супруга сооснователя популярного портала Reddit, предпринимателя армянского происхождения Алексиса Оганяна, известная теннисистка Серена Уильямс назвала себя почетной армянкой и пообещала приехать в Армению.
У 36-летней Уильямс и 34-летнего Оганяна 1 сентября 2017 года родилась дочь, которую назвали Алексис Олимпия.
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В целом, в 2017 году наибольшее количество виз гражданам Армении выдали Германия, Греция, Италия, Литва, Франция, Польша и Чехия
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