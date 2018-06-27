Основатель Reddit Алексис Оганян приехал в Армению

PanARMENIAN.Net - Американский бизнесмен армянского происхождения, соучредитель социального новостного сайта Reddit Алексис Оганян находится с визитом в Армении. Он опубликовал фотографии из Армении в Instagram.

Одна из фотографий сделана на природе.

«24 часа, как я в Армении»,- посписал Оганян.

Другая фотография с рынка, на ней видны соленые заготовки. Бизнесмен отметил, что его отец раньше часто делал соление на зиму: «Думаю, я тоже начну, это только вопрос времени».

Ранее супруга сооснователя популярного портала Reddit, предпринимателя армянского происхождения Алексиса Оганяна, известная теннисистка Серена Уильямс назвала себя почетной армянкой и пообещала приехать в Армению.

У 36-летней Уильямс и 34-летнего Оганяна 1 сентября 2017 года родилась дочь, которую назвали Алексис Олимпия.