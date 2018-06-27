Премьер Армении встретился с Алексисом Оганяном

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 июня встретился в Ереване с известным американским бизнесменом армянского происхождения, соучредителем социального новостного сайта Reddit Алексисом Оганяном. Об этом сам премьер написал на своей странице в Facebook.

«Говоря произошедшей в Армении мирной, бархатной, народной революции, он (Оганян) сказал, что никогда еще не был столь горд тем, что является армянином»,- отметил Пашинян.

Оганян ранее сообщил, что находится с визитом в Армении.

Супруга сооснователя популярного портала Reddit, предпринимателя армянского происхождения Алексиса Оганяна, известная теннисистка Серена Уильямс ранее назвала себя почетной армянкой и пообещала приехать в Армению.

У 36-летней Уильямс и 34-летнего Оганяна 1 сентября 2017 года родилась дочь, которую назвали Алексис Олимпия.