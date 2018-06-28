Резиденция на проспекте Баграмяна будет возвращена президенту Армении
28 июня 2018 - 14:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 28 июня утвердило место размещения аппарата премьер-министра РА. Указаны два адреса: Баграмяна, 26 и расположенное на Площади Республики правительственное здание №1.
Таким образом, бывшая резиденция президента на Баграмяна 26 будет вновь передана аппарату президента РА.
«Мы вовсе не забыли, что выступали с критикой в этой связи. Сейчас звучат мнения, что мы, оказавшись в правительстве, забыли, что критиковали ранее», – сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Я считаю, что премьер должен отказаться от резиденции на Баграмяна 26 и вернуть ее президенту», – отметил Пашинян.
Ранее резиденция президента Армении была на проспекте Баграмяна, однако после перехода Армении на правительственную форму правления третий президент РА Серж Саргсян, ставший премьером, оставил за премьер-министром резиденцию на Баграмяна 26.
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