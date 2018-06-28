Резиденция на проспекте Баграмяна будет возвращена президенту Армении

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 28 июня утвердило место размещения аппарата премьер-министра РА. Указаны два адреса: Баграмяна, 26 и расположенное на Площади Республики правительственное здание №1.

Таким образом, бывшая резиденция президента на Баграмяна 26 будет вновь передана аппарату президента РА.

«Мы вовсе не забыли, что выступали с критикой в этой связи. Сейчас звучат мнения, что мы, оказавшись в правительстве, забыли, что критиковали ранее», – сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я считаю, что премьер должен отказаться от резиденции на Баграмяна 26 и вернуть ее президенту», – отметил Пашинян.

Ранее резиденция президента Армении была на проспекте Баграмяна, однако после перехода Армении на правительственную форму правления третий президент РА Серж Саргсян, ставший премьером, оставил за премьер-министром резиденцию на Баграмяна 26.