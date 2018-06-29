Связанная с семьей Саргсяна компания вернула в бюджет Армении более $1,6 млн
29 июня 2018 - 11:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания «Дж Л Дж Проект Компани», связанная с семьей третьего президента Армении Сержа Саргсяна, в рамках уголвного дела возместила нанесенный государству ущерб в 800 млн драмов или $1,664. Об этом сообщает пресс-служба Комитета госдоходов Армении.
В ходе предварительного следствия в рамках уголовного дела, возбужденного в следственном управлении ведомства, было выяснено, что компания, осуществляя строительство многофункционального здания, в рамках своей деятельности в 2013-2017 гг выплатила в госбюджет всего 3,527 млн драмов в том случае, когда обязана была выплатить налоги в размере около 147 млн. Однако компания не заплатила и предприняла шаги в направлении банкротства.
Кроме того, выяснилось, что компания скрыла налоговые выплаты за первый квартал 2016 года в размере 140 млн драмов.
Уголовное дело было возбуждено по статьям «преднамеренное банкротство» и «уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей».
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