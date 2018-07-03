СК Армении: Начальник охраны Гагика Царукяна подозревается в избиении 50-летнего мужчины

PanARMENIAN.Net - Начальник службы безопасности армянского олигарха и лидера парламентского «Блока «Царукян» Гагика Царукяна Эдуард Бабаян задержан в рамках расследуемого Следственным комитетом Армении уголовного дела по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РА.

Отмечается, что 2 июля в медцентр был госпитализирован 50-летний житель Еревана с переломом ребра и повреждением легкого. Следствие выяснило, что увечья мужчина получил во время инцидента в спорткомплексе «Олимпаван».

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, организованной группой». 50-летний мужчина признан потерпевшим и был допрошен.

Назначена судмедэкспертиза. В суд представлено ходатайство о проведении обыска в квартире подозреваемого. Предварительное расследование уголовного дела продолжается

Ранее сообщалось, что Бабаян задержан по статье 112-й Уголовного кодекса Армении в связи с подозрением в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью.

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