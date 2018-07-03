Бывший министр обороны Армении привлечен в качестве обвиняемого по делу «1 марта»
3 июля 2018 - 15:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-министр обороны Армении Микаел Арутюнянпривлечен в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Ереване 1 марта 2008 года, в результате которых погибли демонстранты. Об этом сообщает Специальная следственная служба Армении.
Согласно сообщению, Арутюнян объявлен в розыск. Отмечается, что 3 июля возбуждено уголовное дело в связи с нарушением со стороны министра обороны и других лиц конституционного порядка РА в период с 23 февраля по 2 марта 2008 года. Уголовное дело присоединено к делам по случаю событий 1 и 2 марта 2008 года.
3 июля на основании достаточных доказательств, полученных предварительным следствием, было принято решение привлечь бывшего министра обороны Республики Армения, генерал-полковника Микаела Арутюняна в соответствии со статьей 300.1 Уголовного кодекса РА в качестве обвиняемого по делу о нарушении конституционного порядка по предварительному сговору с другими лицами.
После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года состоялась серия массовых протестов против нарушений, сопровождавших выборы. В Ереване на протест вышли сторонники кандидата в президенты и первого президента РА Левона Тер-Петросяна.
Утром 1 марта полиция с помощью дубинок и электрошоков разогнала демонстрантов на площади Свободы. Большинство демонстрантов в это время еще спало. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся на ночь. По состоянию на 1 марта некоторые протестующие числились пропавшими без вести. Против протестующих было применено боевое оружие. Никто из организаторов и исполнителей этих действий до сих пор не наказан.
В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибло не менее 8 демонстрантов и 2 полицейских, было госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.
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