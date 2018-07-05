Пашинян: Права и свободы граждан Армении должны быть полноценно воплощены в жизнь

PanARMENIAN.Net - В Армении произошло эпохальное событие - народная бархатная революция: она совершилась мирно и в соответствии с Конституцией. Об этом говорится в поздравительном послании премьер-министра Армении Никола Пашиняна по случаю Дня Конституции РА.

«Вместе с вами мы утверждаем в Армении верховенство права и закона, что является одной из важных задач нашего общества и народа. Главный закон нашей страны, как вы знаете, после принятия подвергся изменениям. В свое время они были приемлемыми или неприемлемыми для некоторых. Сегодня у нас есть то, что есть, и неукоснительное следование Конституции является священной обязанностью каждого»,- говорится в послании.

Отмечается, что дальнейшие действия отныне также будут исключительно в рамках Конституции.

«Более того, возможные поползновения против конституционного порядка, совершенные в прошлом, будут скрупулезно и публично изучены. Наша борьба и работа направлены на то, чтобы права и свободы граждан Армении не остались на бумаге, а были полноценно воплощены в жизнь», - отмечается в послании премьера.

5 июля в Армении отмечается День Конституции. Конституция РА принята 5 июля 1995 года в результате всенародного референдума. Конституция состоит из преамбулы и 9 глав. В преамбуле, в частности, отмечается: «Армянский народ, принимая за основу фундаментальные принципы армянской государственности и общенациональные цели, закрепленные в Декларации о независимости Армении, осуществив священный завет своих свободолюбивых предков о восстановлении суверенной государственности, будучи приверженным делу укрепления и развития Родины во имя обеспечения свободы, общего благосостояния, гражданского согласия для потомков, подтверждая свою верность общечеловеческим ценностям, принимает Конституцию Республики Армения».

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