В Австралии асфальт расплавился от жары и прилип к колесам машин
6 июля 2018 - 14:28 AMT
PanARMENIAN.Net - В австралийском штате Квинсленд из-за аномальной жары расплавилось дорожное покрытие. Это привело к хаосу на дорогах и поломкам автомобилей.
Колеса машин оказались полностью покрыты асфальтом. Теперь по меньшей мере 50 водителям выплатят компенсации за причиненный жарой ущерб, пишет Lenta.ru со ссылкой на ABC News.
Министерство транспорта перекрыло несколько дорог, чтобы срочно их отремонтировать.
«Я была просто в ужасе, когда увидела на колесах 7-сантиметровый слой битума, — поделилась одна из пострадавших. — Люди просто останавливались на обочине, никто даже понять не мог, что случилось с машиной». Другой водитель сообщил, что никогда раньше такого не видел и рассказал о знакомом, которому пришлось заплатить 1,2 тысячи долларов за новые шины.
В последнюю неделю аномальная жара царит во многих странах. Так, в Армении столбик термометра поднимался до рекордных 42 градусов.
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