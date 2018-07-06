Затор на КПП «Верхний Ларс»: С российской стороны очередь достигает 5 км, с грузинской - 2 км

PanARMENIAN.Net - На КПП «Верхний Ларс» образовались километровые заторы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Армен Памбухчян.

По его словам, протяженность затора с российской стороны достигает 5 км, время проезда одного автомобиля через КПП (если машина оказалась в конце очереди) – 5 часов. С грузинской стороны же длина очереди составляет 2 км, время проезда – приблизительно 1,5 часа.

«Очередь обусловлена началом туристического сезона.В очереди находятся граждане различных стран, часть из которых направляется на отдых в Батуми», – написал замминистра.

Учитывая создавшуюся ситуацию, Памбухчян призвал сообщить знакомым или родственникам, которые собираются наземным путем – через КПП «Верхний Ларс» – приехать в Армению, о возникшем заторе.

В случае возникновения проблем можно звонить на телефон горячей линии министерства транспорта, связи и информационных технологий по номеру (010) 59-01-04).