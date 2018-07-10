ССС Армении: Если Кочарян не явится на допрос без уважительной причины, будет объявлен в розыск
10 июля 2018 - 14:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Специальная следственная служба (ССС) Армении направила новое извещение второму президенту РА Роберту Кочаряну с приглашением на допрос. Об этом заявил глава ССС Сасун Хачатрян 10 июля в беседе с журналистами.
Он добавил, что если Кочарян вновь не явится на допрос без уважительной причины, будет объявлен в розыск.
По словам Хачатряна, Кочарян в первый раз не представил уважительных причин для неявки, однако, учитывая, что он - второй президент Армении, ССС пошла ему на встречу и отправила новое извещение, передает Радио «Свобода».
Кочаряна ждут на допрос после 25 июля. Хачатрян отметил, что процедуры приглашения и проведения допроса свидетеля четко регламентированы Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) Армении.
Ранее стало известно, что второй президент Армении Роберт Кочарян вызван на допрос в Специальную следственную службу Армении по делу о массовых беспорядках в Ереване 1 марта 2008 года, в результате которых погибли 10 человек.
После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года состоялась серия массовых протестов против нарушений, сопровождавших выборы. В Ереване на протест вышли сторонники кандидата в президенты и первого президента РА Левона Тер-Петросяна.
Утром 1 марта полиция с помощью дубинок и электрошоков разогнала демонстрантов на площади Свободы. Большинство демонстрантов в это время еще спало. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся на ночь. По состоянию на 1 марта некоторые протестующие числились пропавшими без вести. Против протестующих было применено боевое оружие. Никто из организаторов и исполнителей этих действий до сих пор не наказан.
В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибло не менее 8 демонстрантов и 2 полицейских, было госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.
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В целом, в 2017 году наибольшее количество виз гражданам Армении выдали Германия, Греция, Италия, Литва, Франция, Польша и Чехия
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