Пашинян встретится с Макроном и Могерини

PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 июля, в первый день визита, встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В этот же день премьер-министр РА встретится также с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, заместителем председателя Европейской комиссии Федерикой Могерини, пишет Civilnet.am.

Ранее сообщалось, что в ходе брюссельского визита глава правительства Армении в рамках саммита Североатлантического альянса примет участие во встрече глав правительств и государств-членов и не членов НАТО, участвующих в миссии «Решительное содействие» в Афганистане, где выступит с речью. Состоится также встреча премьер-министра Армении с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.