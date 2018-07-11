Пашинян встретится с Макроном и Могерини
11 июля 2018 - 18:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 июля, в первый день визита, встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В этот же день премьер-министр РА встретится также с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, заместителем председателя Европейской комиссии Федерикой Могерини, пишет Civilnet.am.
Ранее сообщалось, что в ходе брюссельского визита глава правительства Армении в рамках саммита Североатлантического альянса примет участие во встрече глав правительств и государств-членов и не членов НАТО, участвующих в миссии «Решительное содействие» в Афганистане, где выступит с речью. Состоится также встреча премьер-министра Армении с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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