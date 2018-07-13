Глава Минздрава Армении: С 1 августа зарплаты около 10.000 медработников повысятся на 15%

PanARMENIAN.Net - В Армении зарплаты сотрудников поликлиник и амбулаторий с 1 августа повысятся на 15%. Об этом 13 июля сообщил министр здравоохранения республики Арсен Торосян во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

Он отметил, что повышение зарплат стало возможным за счет экономии около 700 млн драмов бюджетных средств.

«Процесс повышения зарплат должен носить непрерывный характер, и мы продолжим работать в этом направлении»,- отметил Торосян.

Он также призвал сотрудников медицинской сферы быть максимально бдительными и ответственными при выполнении своих обязанностей. Торосян считает необходимым радикально реформировать первичное звено здравоохранения.

С 1 июля Минздрав Армении повысил на 25-30% зарплату врачей в Национальном центре по борьбе с туберкулезом.