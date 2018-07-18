На армяно-грузинской границе у водителей не будут требовать доверенности до конца турсезона
18 июля 2018 - 14:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Грузинские власти решили временно не требовать на границе доверенности у водителей, пересекающих границу на автомобиле, который оформлен не на их имя. Об этом говорится в сообщении на странице посольства Армении в Грузии в соцсети Facebook.
«Уважаемые граждане Республики Армения, в связи с туристическим сезоном грузинские власти приняли решение пойти навстречу и до завершения указанного сезона не требовать на границе доверенности у водителей, пересекающих границу на не оформленном на их имя автомобиле», – говорится в сообщении.
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