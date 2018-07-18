На армяно-грузинской границе у водителей не будут требовать доверенности до конца турсезона

PanARMENIAN.Net - Грузинские власти решили временно не требовать на границе доверенности у водителей, пересекающих границу на автомобиле, который оформлен не на их имя. Об этом говорится в сообщении на странице посольства Армении в Грузии в соцсети Facebook.

«Уважаемые граждане Республики Армения, в связи с туристическим сезоном грузинские власти приняли решение пойти навстречу и до завершения указанного сезона не требовать на границе доверенности у водителей, пересекающих границу на не оформленном на их имя автомобиле», – говорится в сообщении.