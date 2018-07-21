СМИ: Иран приготовился к масштабным кибератакам на инфраструктуры США и Европы
21 июля 2018 - 13:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Иран приготовился к масштабным кибератакам на государственные и частные объекты инфраструктуры в США и Европе. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в американской администрации.
«Иранские хакеры подготовили основу для осуществления обширных кибератак на объекты инфраструктуры Соединенных Штатов и Европы, а также на частные компании. В связи с этим США проводят оповещение своих союзников, укрепляют свою оборону и разрабатывают возможные варианты контратак, сообщили несколько высокопоставленных официальных лиц США», - говорится в материале телеканала, пишет «Интерфакс».
Несмотря на приведение Ираном в готовность кибероружия, признаков того, что кибератака является неизбежной, нет, сообщили источники телеканала на условиях анонимности.
8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и готовности возобновить и расширить санкций против этой страны. Он объяснил выход из соглашения тем, что Тегеран продолжает обогащение урана и разработку ядерного оружия. Страны ЕС, а также Россия заявили о намерении сохранить соглашение. Иран пока также не объявил о выходе из сделки.
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