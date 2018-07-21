// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

СМИ: Иран приготовился к масштабным кибератакам на инфраструктуры США и Европы

СМИ: Иран приготовился к масштабным кибератакам на инфраструктуры США и Европы
21 июля 2018 - 13:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Иран приготовился к масштабным кибератакам на государственные и частные объекты инфраструктуры в США и Европе. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в американской администрации.

«Иранские хакеры подготовили основу для осуществления обширных кибератак на объекты инфраструктуры Соединенных Штатов и Европы, а также на частные компании. В связи с этим США проводят оповещение своих союзников, укрепляют свою оборону и разрабатывают возможные варианты контратак, сообщили несколько высокопоставленных официальных лиц США», - говорится в материале телеканала, пишет «Интерфакс».

Несмотря на приведение Ираном в готовность кибероружия, признаков того, что кибератака является неизбежной, нет, сообщили источники телеканала на условиях анонимности.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и готовности возобновить и расширить санкций против этой страны. Он объяснил выход из соглашения тем, что Тегеран продолжает обогащение урана и разработку ядерного оружия. Страны ЕС, а также Россия заявили о намерении сохранить соглашение. Иран пока также не объявил о выходе из сделки.

Ссылки по теме:
Interfax.ru: СМИ сообщили о подготовке Ирана к масштабным кибератакам в США и Европе
NBC News. Iran has laid groundwork for extensive cyberattacks on U.S., say officials
 Самое значимое
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Известный повар Энтони Бурден покончил с собойИзвестный повар Энтони Бурден покончил с собой
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Азербайджанский «Гладиатор»: Для Алиева уложили асфальт до пшеничного поля, чтобы он потрогал колосья
Трамп: Россия должна вернуться в G8
Азербайджан показал белорусские «Полонезы» и израильские ОТРК LORA
В Москве заболеваемость ВИЧ выросла на 20%
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
За неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия в Карабахе около 150 раз Передовые воинские части Армии обороны Арцаха владеют оперативно-тактической обстановкой и продолжают уверенно нести боевое дежурство
Facebook заблокировал приложения еще одной компании из-за опасений утечки данных пользователей Сотрудничество с ней приостановлено, приложения фирмы в Facebook и Instagram заблокированы
Google разрабатывает новую операционную систему Fuchsia для замены Android Ее создатели надеются однажды заменить с помощью Fuchsia все существующие операционные системы для мобильных устройств и компьютеров
Глава Минобороны Армении обсудил с заместителем начальника штаба ЮВО РФ инцидент в селе Паник Полковник Стехов выразил сожаление по поводу случившегося и подтвердил готовность российской военной базы быть более внимательной и последовательной в таких вопросах