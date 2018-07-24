Бывшего начальника охраны Сержа Саргсяна выпустили под залог в размере более $2 млн

PanARMENIAN.Net - Бывший первый заместитель начальника Службы государственной охраны Армении Вачаган Казарян заплатил назначенный решением Апелляционного суда залог в размере 1 млрд драмов ($2,08 млн) для изменения меры пресечения.Об этом PanARMENIAN.Net сообщила пресс-секретарь Специальной следственной службы РА Марины Оганджанян.

По нашим данным, Казарян уже на свободе.

Считается, что Казарян входит в ближайшее окружение бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. В 2008 году Казарян стал начальником службы безопасности Саргсяна.

В рамках расследуемого в Специальной следственной службе Армении уголовного дела 27 июня Вачагану Казаряну было предъявлено обвинение по ч.1 ст.301.1 и ч.2 ст.314.3 Уголовного кодекса республики. Следователь Специальной следственной службы 27 июня представил ходатайство в суд общей юрисдикции Еревана об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Вачагана Казаряна. 28 июня суд удовлетворил ходатайство, и Казарян был заключен под стражу.

Ранее по делу о финансовых злоупотреблениях, в принадлежащем жене Казаряна ресторанном комплексе «Янс» и в квартире Казаряна был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены 1,1 млн долларов, 230,5 тысяч евро и 36 млн драмов. Найденные при обыске деньги были переданы на хранение в центральный банк. Выяснилось, что ни Казарян, ни его жена эти деньги не задекларировали и не смогли объяснить их происхождение.