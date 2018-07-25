ССС Армении: Никогда не сообщалось, что обнаруженные у Манвела Григоряна машины были на балансе АО НКР
25 июля 2018 - 12:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Специальная следственная служба (ССС) Армении распространила заявление, в котором отмечается, что обнаруженные у депутата парламента от фракции Республиканской партии Армении (РПА), отставного генерала, председателя Союза добровольцев «Еркрапа» Манвела Григоряна автомобили не были на балансе Армии обороны Арцаха, и ССС никогда не сообщала о таком.
Ранее министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян заявил, что не знает, на чем основываются слухи о том, что предназначенные для АО автомобили оказались у арестованного и лишенного депутатского мандата генерала Манвела Григоряна: «Ничего подобного нет. Недавно в Сети был материал о том, что благотворители из общины Астрахани лично передали им автомобили, о которых вы говорите, отметили, что дарят эти автомобили Союзу добровольцев «Еркрапа» и его молодежному крылу».
«Считаем необходимым сообщить, что по данному уголовному делу никогда не заявлялось, что обнаруженные на принадлежащих Манвелу Григоряну территориях автомобили были зарегистрированы на балансе Армии обороны Арцаха»,- говорится в заявлении ССС.
Отмечается, что в ходе предварительного следствия были получены фактические данные о том, что ряд меценатов в дни Апрельской войны 2016 года подарили многочисленные автомобили Армии обороны, однако часть из них не дошла до адресатов, а была обнаружена в результате обысков на принадлежащих Манвелу Григоряну территориях.
«Выяснилось также, что эти машины были зарегистрированы на имена близких Григоряна. Предварительное следствие продолжается», – говорится в заявлении ССС.
Служба национальной безопасности Армении 17 июня обнародовала видеокадры обыска в особняке и зоне отдыха задержанного по подозрению в незаконном хранении оружия депутата парламента Армении, отставного генерала, председателя Союза добровольцев «Еркрапа» Манвела Григоряна.
В складских помещениях обнаружены сотни ящиков с военными майками, носками, лекарствами, бинтами, собранными школьниками и различными коллективами для военнослужащих во время апрельской войны в зоне карабахского конфликта 2016 года, сотни ящиков сгущенного молока, макарон, томатной пасты, подсолнечного масла, консервированного мяса, средств гигиены, туалетной бумаги. На ящикай и коробках есть пометки «для солдат».
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