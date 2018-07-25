PanARMENIAN.Net - США приостановили поставку Турции истребителей F-35 из-за закупки этой страной систем ПВО С-400 у России.

В срок 90 дней Пентагон должен представить доклад о влиянии разрыва сделки на американо-турецкие отношения в контексте закупок российских комплексов и о последствиях выхода Турции из программы F-35 для американских компаний, пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

Ранее министр обороны США Джим Мэттис призывал конгрессменов отказаться от идеи запрета поставок F-35. В общей сложности Турция по контракту на $10 млрд намерена получить от США 100 истребителей F-35. В июне Турция получила два первых истребителя пятого поколения F-35 Lockheed Martin.

Принятый сенатом законопроект о бюджете Пентагона уже предусматривает запрет на продажу F-35 Турции в связи с планами турецких властей закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400.