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Пытки, мародерство, аресты: AI обвиняет Турцию в нарушении прав человека в сирийском Африне

Пытки, мародерство, аресты: AI обвиняет Турцию в нарушении прав человека в сирийском Африне
2 августа 2018 - 11:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Турецкая армия и отряды сирийской оппозиции, пользующиеся поддержкой Турции, несут ответственность за тяжелые нарушения прав человека в сирийском городе Африн. К такому выводу пришла международная организация Amnesty International (AI) после проведения исследования, результаты которого были обнародованы 2 августа.

В частности, вооруженные силы Турции и их сторонники обвиняются в мародерстве, произвольных арестах, пытках и так называемом насильственном исчезновении мирных жителей в регионе, где некогда преобладало курдское население, пишет Deutsche Welle.

Как уточняется в докладе AI, в основном ответственность за преступления несут непосредственно сирийские группировки, которые в то же время получали вооружение и экипировку от Турции. Некоторые отряды боевиков располагались в школах и таким образом мешали обучению тысяч детей.

В январе Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских военизированных формирований «Отряды народной самообороны» (YPG). Анкара считает их сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической организацией. В марте Турция установила контроль над Африном. В связи с этим десятки тысяч человек обратились в бегство, среди них и представители религиозных меньшинств в регионе.

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Deutsche Welle: Правозащитники обвинили Турцию в нарушении прав человека в Африне
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