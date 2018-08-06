Пашинян: Нужно решить проблему орошения без выпуска воды из озера Севан

PanARMENIAN.Net - Нужно решить проблему орошения без выпуска воды из озера Севан. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе совещания, посвященного решению проблемы ирригационного сезона.

«Нынешнее состояние озера Севан заставляет нас констатировать, что нужно перестать относиться к Севану, как к игрушке или контейнеру воды. Это абсолютно неприемлемо, и это отношение уже давно превратилось в государственную политику Армении, последствия которого мы сегодня видим», - отметил премьер.

Во время совещания была представлена информация об уровне наполнения водохранилищ, необходимом для полноценного покрытия ирригационного сезона количестве воды, возможных мерах по заполнению пробелов, насосных станциях Ранчпара и Мхчяна.

Также были затронуты вопросы сокращения потерь воды из ирригационных систем, контроля деятельности ГЭС и возникающих проблем в сфере экологии.

По итогам совещания премьер-министр поручил сформировать рабочую группу, в которую войдут вице-премьер Тигран Авинян и представители заинтересованных ведомств, которая в максимально короткий срок должна обсудить проблемы подачи необходимой сельским хозяйствам оросительной воды и представить предложения.