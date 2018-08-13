Минобороны Армении. Мы стреляли в Нахиджеване в ответ на азербайджанскую провокацию
13 августа 2018 - 13:05 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Армении открыли огонь в нахиджеванском направлении в ответ на провокации азербайджанской стороны в нахиджеванском направлении.
Об этом написал в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян, комментируя заявление Баку о ранении азербайджанского военнослужащего.
По его словам, потери азербайджанской стороны не исключены.
В беседе с PanARMENIAN.Net Ованнисян подчеркнул, что армянская сторона не идет на провокации и отвечает точечными ответами на провокации азербайджанской стороны.
На границе Армении и Нахиджеванской АР наблюдается определенный рост напряженности. За последние месяцы азербайджанская сторона установила новые позиции (одна из них была сожжена огнем армянских ВС), происходят перестрелки между подразделениями.
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