Минобороны Армении. Мы стреляли в Нахиджеване в ответ на азербайджанскую провокацию

PanARMENIAN.Net - ВС Армении открыли огонь в нахиджеванском направлении в ответ на провокации азербайджанской стороны в нахиджеванском направлении.

Об этом написал в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян, комментируя заявление Баку о ранении азербайджанского военнослужащего.

По его словам, потери азербайджанской стороны не исключены.

В беседе с PanARMENIAN.Net Ованнисян подчеркнул, что армянская сторона не идет на провокации и отвечает точечными ответами на провокации азербайджанской стороны.

На границе Армении и Нахиджеванской АР наблюдается определенный рост напряженности. За последние месяцы азербайджанская сторона установила новые позиции (одна из них была сожжена огнем армянских ВС), происходят перестрелки между подразделениями.