В Армении стартовал процесс отказа от пластиковых пакетов
14 августа 2018 - 11:22 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении стартовал процесс запрета на использование одноразовых пластиковых пакетов. Первым городом, где пластик будет запрещен, станет Талин Арагацотнской области страны.
В ходе процесса в общине проведены слушания с участием жителей, представителей бизнеса, министерств и заинтересованных структур.
Инициатива министерства предполагает запрет на одноразовый пластик в отдельном городе, далее – области, далее – во всей стране. В рамках программы предполагается раздача жителям многоразовых тканевых пакетов.
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