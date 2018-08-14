В Армении стартовал процесс отказа от пластиковых пакетов

PanARMENIAN.Net - В Армении стартовал процесс запрета на использование одноразовых пластиковых пакетов. Первым городом, где пластик будет запрещен, станет Талин Арагацотнской области страны.

В ходе процесса в общине проведены слушания с участием жителей, представителей бизнеса, министерств и заинтересованных структур.

Инициатива министерства предполагает запрет на одноразовый пластик в отдельном городе, далее – области, далее – во всей стране. В рамках программы предполагается раздача жителям многоразовых тканевых пакетов.