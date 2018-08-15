В Ереване гражданин грозится взорвать 3-й корпус здания Правительства

PanARMENIAN.Net - Днем 15 августа в Ереване служба в службу «911» МЧС Армении поступил звонок от гражданина, который заявил, что собирается взорвать 3-й корпус здания Правительства РА.

Как сообщает пресс-служба армянского МЧС, на место происшествия выехали боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА, Оперативная группа Национального центра по управлению кризисными ситуациями, Группа реагирования на чрезвычайные ситуации и представитель отдела психологической поддержки.

Работников 3-го корпуса эвакуируют.