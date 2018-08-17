Пашинян и сторонники проводят шествие по улицам Еревана

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и многотысячные сторонники идут шествием по улицам Еревана на главную площадь республики.

Шествие стартовало с проспекта Арцаха – примерно там Пашинян был арестован 22 апреля, за день до отставки экс-премьера Сержа Саргсяна и фактической победы революции.

Шествие и митинг приурочены к 100 дням премьерства Пашиняна.