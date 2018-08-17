Пашинян и сторонники проводят шествие по улицам Еревана
17 августа 2018 - 17:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и многотысячные сторонники идут шествием по улицам Еревана на главную площадь республики.
Шествие стартовало с проспекта Арцаха – примерно там Пашинян был арестован 22 апреля, за день до отставки экс-премьера Сержа Саргсяна и фактической победы революции.
Шествие и митинг приурочены к 100 дням премьерства Пашиняна.
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