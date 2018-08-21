Племянник экс-президента Армении скоро может попасться правохраниелям
21 августа 2018 - 17:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящийся в розыске племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна, сын Александра Саргсяна Нарек Саргсян может в скором времени оказаться в поле зрения правохранителей.
Об этом сообщил начальник полиции Армении Валерий Осипян, сообщает радиостанция «Свобода».
Он отметил, что Саргсян находится в международном розыске, по его делу армянская полиция сотрудничает с Интерполом.
По его словам, Саргсян пересек границу Армении за 1-2 дня до объявления в розыск.
Нарек Саргсян –сын Александра Саргсяна, обвиняется в похищении человека, незаконном обороте оружия, боеприпасов, и финансовых махинациях. Айк Саргсян – еще один сын брата Сержа Саргсяна Александра, обвиняется в покушении на убийство и незаконном владении оружием, находится под арестом. Левон Саргсян – второй брат Сержа Саргсяна, обвиняется в неуплате налогов и незаконном обогащении, находится в розыске. Сын Левона Саргсяна – также Нарек Саргсян, находится в розыке по аналогичному отцовскому обвинению. Дочь Левона Саргсяна Ани, обвиненная по тому же пункту, что брат и отец, находится под подпиской о невыезде.
К самому Сержу Саргсяну правохранители пока не приходили.
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