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Племянник экс-президента Армении скоро может попасться правохраниелям

Племянник экс-президента Армении скоро может попасться правохраниелям
21 августа 2018 - 17:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Находящийся в розыске племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна, сын Александра Саргсяна Нарек Саргсян может в скором времени оказаться в поле зрения правохранителей.

Об этом сообщил начальник полиции Армении Валерий Осипян, сообщает радиостанция «Свобода».

Он отметил, что Саргсян находится в международном розыске, по его делу армянская полиция сотрудничает с Интерполом.

По его словам, Саргсян пересек границу Армении за 1-2 дня до объявления в розыск.

Нарек Саргсян –сын Александра Саргсяна, обвиняется в похищении человека, незаконном обороте оружия, боеприпасов, и финансовых махинациях. Айк Саргсян – еще один сын брата Сержа Саргсяна Александра, обвиняется в покушении на убийство и незаконном владении оружием, находится под арестом. Левон Саргсян – второй брат Сержа Саргсяна, обвиняется в неуплате налогов и незаконном обогащении, находится в розыске. Сын Левона Саргсяна – также Нарек Саргсян, находится в розыке по аналогичному отцовскому обвинению. Дочь Левона Саргсяна Ани, обвиненная по тому же пункту, что брат и отец, находится под подпиской о невыезде.

К самому Сержу Саргсяну правохранители пока не приходили.

Ссылки по теме:
http:// www.azatutyun.am/a/29444992.html
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