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Пошлины на ввоз импортных автомобилей в ЕАЭС снижаются

Пошлины на ввоз импортных автомобилей в ЕАЭС снижаются
24 августа 2018 - 16:53 AMT

PanARMENIAN.Net - С 1 сентября с 20% до 17% снижаются ставки импортных пошлин ЕАЭС на новые легковые автомобили. Об этом говорится в опубликованном решении совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Ставки снижаются в рамках обязательств РФ перед ВТО и действуют на территории Армении, России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В отношении подержанных легковых машин (возрастом пять-семь лет) пошлина составит 22%.

В 2017 году пошлины на новые легковые машины уже были снижены с 23% до 20%. Ставки должны снижаться и дальше - в 2019 году - до 15 п. п.

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