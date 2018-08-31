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Дэн Билзерян назвал решение Азербайджана о его аресте «политически мотивированным»

Дэн Билзерян назвал решение Азербайджана о его аресте «политически мотивированным»
31 августа 2018 - 11:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Известный американский миллионер армянского происхождения, игрок в покер, «король Instagram» и основатель компании Ignite Дэн Билзерян назвал решение азербайджанских властей о его аресте «политически мотивированным». Такое заявление Билзерян сделал в интервью журналу People.

Ранее стало известно, что следственным управлением Генпрокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело в отношении Дэна Билзеряна в связи с его визитом в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику).Отмечается, что в Арцахе «он незаконно приобрел гранаты, ружье и другое огнестрельное оружие, демонстративно открыв стрельбу». В отношении Билзеряна возбуждено уголовное дело по статьям 228.3 и 318.2 УК Азербайджана. «Поисками преступника займется Интерпол»,- говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана.

Билзерян отметил, что посетил Арцах в составе группы, но в розыск объявили только его.

«Я думаю, это потому, что я публичная личность, и они (азербайджанцы) пытаются сделать из меня пример»,- заявил Билзерян.

В то же время Генсконсульство Армении в США связалось с Интерполом и призвало отклонить запрос Азербайджана как политически мотивированный.

Билзерян отметил, что намерен противостоять обвинениям, и добавил, что сейчас сконцентрирован на работе.

Билзерян является генеральным директором компании Ignite - производителя продуктов из каннабиса.

Игрок в покер добавил, что не заинтересован в посещении Азербайджана когда-либо.

Дэн Билзерян прибыл в Ереван в ночь на 27 августа. 26 августа Билзерян в своем микроблоге в Twitter написал, что прибудет в Ереван, после чего отправится в Таиланд.

Билзерян получил гражданство Армении и встал на учет в ВС РА.

Photo. Getty UK
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People. 'King of Instagram' Dan Bilzerian Has Warrant Out for His Arrest in Azerbaijan
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