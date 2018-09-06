Ким Кардашьян поможет еще одному отбывающему пожизненный срок заключенному

PanARMENIAN.Net - Американская звезда реалити-шоу армянского происхождения Ким Кардашьян поборется за освобождение еще одного заключенного, отбывающего пожизненный срок за торговлю наркотиками. Об этом заявила сама светская львица.

На этот раз Кардашьян попытается помочь 30-летнему Крису Янгу, который отбывает пожизненное заключение в федеральной тюрьме Лексингтона, штат Кентукки за торговлю кокаином и марихуаной, пишетBBC.

Янг был арестован в возрасте 22 лет.

«Это так несправедливо. Ему 30 лет. Он уже отбыл почти 10 лет», - сказала Кардашьян в интервью Джейсону Флому, заинтересованному, как и Кардашьян, в тюремной реформе.

Ранее Ким Кардашьян помогла 63-летней Элис Мэри Джонсон, осужденной пожизненно за наркотики. Кардашьян встретилась по вопросу осужденной с президентом США Дональдом Трампом, после чего он сократил тюремный срок женщины. Кардашьян, отстаивавшая освобождение Джонсон, назвала в Twitter ее освобождение «самой лучшей новостью».