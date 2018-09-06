Находящаяся в розыске племянница Сержа Саргсяна явилась в правоохранительные органы
6 сентября 2018 - 11:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Племянница бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Ани Саркисян, находящаяся в розыске, явилась в правоохранительные органы.
Дочь брата экс-президента Левона Саркисяна явилась 1 сентября, сообщает «Айкакан жаманак» со ссылкой на Специальную следственную службу.
Брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна, посол по особым поручениям Левон Саркисян, его сын Нарек и дочь Ани подозреваются в незаконном обогащении и уклонении от подачи декларации об имуществе.
29 июня ССС приняла к производству возбужденное в следственном управлении Комитета по госдоходам Армении уголовное дело по факту сокрытия подлежащего декларированию имущества и незаконного обогащения. Согласно материалам дела, Левон Саркисян, его сын и дочь подозреваются в совершении преступных действий, предусмотренных частью 1-й статьи 310.1-й Уголовного кодекса и части 2-й статьи 314.3 Уголовного кодекса Армении.
Так, в результате проведенного обыска в квартире акционера «Дж Эл Дж Проект Компани» Нарека Саркисяна были обнаружены и изъяты договора на вклады в одном из армянских банков на его имя, имя сестры Ани Саркисян и проживающего с ним отца Левона Саргсяна на общую сумму $6,8 млн, оформленные во втором полугодии 2017 года.
В ходе следствия выяснилось, что посол Армении по особым поручениям Левон Саркисян и его дочь представили в комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц декларации о доходах и имуществе за 2017 год, где не были указаны вложенные в банки средства. Фактически Левон Саркисян и Ани Саркисян не задекларировали имущество в особо крупных размерах, а за отчетный период увеличение их имущества превысило официальные доходы, что не было обосновано в декларации и фактически является незаконным обогащением.
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По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
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