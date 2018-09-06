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В Армении пособие на двойню от первых родов увеличат до 2 млн драмов

В Армении пособие на двойню от первых родов увеличат до 2 млн драмов
6 сентября 2018 - 13:26 AMT

PanARMENIAN.Net - На заседании 6 сентября правительство Армении обсудило вопрос утроения единовременного пособия на второго ребенка, а также увеличения единовременного пособия на двойню от первых родов до 2 млн драмов (около 4.000 долларов).

Правительство Армении одобрило законопроект, представленный министром по труду и соцвопросам Армении Манэ Тандилян, а также предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна выплачивать 2 млн драмов за первую двойню.

С 1 октября 2018 года размер единовременного пособия при рождении второго ребенка в Армении повысят втрое - до 150 тысячи драмов.

Согласно статистическим данным, число вторых детей, родившихся в 2014-2016 годах, составляло 16.051, 15.850, 15.032, соответственно. Во второй половине 2018 года родилось около 7500 вторых детей. В этом случае необходимость в дополнительных бюджетных средствах в октябре-декабре 2018 года составит 375 млн драмов, а в 2019 году и в последующие годы - около 1,5 млрд драмов.

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