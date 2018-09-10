Племянник Сержа Саргсяна будет освобожден под залог в размере $100,000
10 сентября 2018 - 14:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Суд общей юрисдикции Еревана принял решение об изменении меры пресечения в отношении племянника бывшего президента Армении Сержа Саргсяна - Айка Саркисяна.
Суд заявил, что сын брата экс-президента Александра Саркисяна будет отпущен на свободу под залог в размере 50 млн драмов (около $100,000), пишет «Айкакан жаманак».
«Арест должен был быть полностью снят, однако, учитывая существующее дело, общественный интерес в его отношении, и некоторые другие процессы, считаю, что в данном вопросе суд в некоторой степени восстановил правосудие. Не должно быть вообще какой-либо меры пресечения. Нет абсолютно никаких основ для ареста»,- заявил после заседания адвокат Саркисяна Ерем Саркисян.
Айк Саркисян обвиняется в покушении на убийство и незаконном хранении оружия.
Фото из прямого эфира Радио «Свобода»
Самое значимое
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
Число поездок в Армению из России составило 79 тысяч, что на 22% больше, чем в 2017 году
Премьер-министр РА Никол Пашинян поручил министру изучить возможность снижения тарифов на электроэнергию не только для малообеспеченных семей, но и в общем
Partner news
Последние новости
Фестиваль вина в Арцахе - в топ-5 осенних эногастрособытий Праздники виноделия в Крыму, Ростовской области, в Краснодарском крае, в Карабахе и в Грузии возглавили рейтинг лучших фестивалей эногастротуризма осени-2018
Британская баронесса Кэролайн Кокс вновь прибыла в Арцах: Ее принял глава МИД НКР Глава МИД приветствовал очередной визит Кэролайн Кокс в Арцах, подчеркнув его важность с точки зрения ознакомления с текущей ситуацией в республике и достижениями в различных сферах
Президент Армении: В отношениях с Грузией есть нереализованный потенциал, особенно в экономике Премьер-министр Грузии поблагодарил президента за теплый прием и отметил, что это особая честь посещать Армению в качестве премьер-министра
Под Всемирным торговым центром в Нью-Йорке спустя 17 лет после терактов вновь открыли метро Все эти годы станция была законсервирована и оставалась в разрушенном состоянии