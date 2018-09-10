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Племянник Сержа Саргсяна будет освобожден под залог в размере $100,000

Племянник Сержа Саргсяна будет освобожден под залог в размере $100,000
10 сентября 2018 - 14:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Суд общей юрисдикции Еревана принял решение об изменении меры пресечения в отношении племянника бывшего президента Армении Сержа Саргсяна - Айка Саркисяна.

Суд заявил, что сын брата экс-президента Александра Саркисяна будет отпущен на свободу под залог в размере 50 млн драмов (около $100,000), пишет «Айкакан жаманак».

«Арест должен был быть полностью снят, однако, учитывая существующее дело, общественный интерес в его отношении, и некоторые другие процессы, считаю, что в данном вопросе суд в некоторой степени восстановил правосудие. Не должно быть вообще какой-либо меры пресечения. Нет абсолютно никаких основ для ареста»,- заявил после заседания адвокат Саркисяна Ерем Саркисян.

Айк Саркисян обвиняется в покушении на убийство и незаконном хранении оружия.

Фото из прямого эфира Радио «Свобода»
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