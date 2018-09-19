Премьер Армении: Ситуация на передовой напряжена, но находится под контролем, мы готовы к войне (видео)
19 сентября 2018 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Утром 18 сентября премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян совершил рабочий визит в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику). Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
После визита Пашинян в прямом эфире Facebook поделился некоторыми подробностями визита. По словам премьера, он вместе с президентом Арцаха Бако Саакяном, министром обороны Армении Давидом Тонояном посетил ряд участков границы на севере республики, где ознакомился с ходом службы военнослужащих и текущей ситуацией.
Пашинян отметил, что ситуация на передовой напряженная, однако стабильная и находится под контролем.
«ВС Армении и Армия обороны НКР уверенно контролируют ситуацию. Нет никаких сомнений, что наши ВС уверенно контролируют ситуацию и необходимым образом отвечают на провокации Азербайджана. Но это не означает, что мы хотим войны. Мы готовы к переговорам. С президентом Арцаха мы также обсудили данную позицию. Мы готовы к миру, переговорам, однако мы готовы также к войне», – отметил премьер.
Он добавил, что президент НКР также выразил готовность к мирным переговорам.
Президент Арцаха Бако Саакян 18 сентября вместе с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном посетил ряд участков границы на севере республики, где ознакомился с ходом службы военнослужащих и текущей ситуацией. Глав обоих армянских государств сопровождали министр обороны Армении Давид Тоноян, начальник генштаба ВС РА Артак Давтян, министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян, другие должностные лица.
Пашинян побеседовал с несущими боевое дежурство военнослужащими и командирами, поблагодарил их за самоотверженную службу и пожелал им здоровья и мирной службы.
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По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
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