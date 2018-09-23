В день выборов мэра Еревана в полицию РА поступило 84 сообщения о нарушениях
23 сентября 2018 - 22:21 AMT
PanARMENIAN.Net - 23 сентября в ходе голосования на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана – с 08:00 по 20:00 – в полицию РА поступили сведения о 84 правонарушениях. Об этом в беседе с журналистами в Центральной избирательной комиссии Армении сообщил руководитель Аппарата начальника полиции Республики Армения, полковник полиции Меружан Акопян.
По его словам, 8 из сообщений касаются дачи, получения взятки, препятствования праву на свободное волеизъявление избирателя, 2 – препятствования реализации избирательного права, 1 – воспрепятствования профессиональной деятельности, 9 – голосования более одного раза или вместо другого лица, 3 – нарушения тайны голосования, 19 – неточностей в избирательных списках, 23– иных правонарушений, пишет Panorama.am.
«По 18 из этих случаев подготавливаются материалы, по всем остальным проводятся проверки», – указал Акопян.
В выборах участвуют 12 политических сил – 4 блока, 8 партий: «Мой шаг», «Луйс», «Ереванская общественность», «Ереванцы», «Процветающая Армения», «Еркир Цирани», «Наследие», «Демократический путь», АРФ «Дашнакцутюн», «Айк», «Реформисты», «Оринац Еркир». РПА - экс-правящая партия, в выборах не участвует. РПА - экс-правящая партия - в выборах не участвует.
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По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
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