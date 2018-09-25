Армения хочет создать два логистических центра на территории РФ

PanARMENIAN.Net - Армения заинтересована в создании логистических центров на территории Северного Кавказа. Об этом сообщил посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

«Северный Кавказ играет для нас особое место, потому что именно через него идет все транспортное сообщение Армении с Россией. Мы намечаем несколько проектов. В частности, я уже посетил несколько регионов Кавказа на предмет создания нескольких логистических центров», — рассказал посол на брифинге по итогам презентации в министерстве Кавказа, пишет РИА Недвижимость.

По его словам, сейчас разрабатывается проект создания на территории России двух таких центров, куда будут поступать товары из Армении, а затем распределяться в российские регионы. Здесь товары будут перегружаться с автомобильного транспорта на железнодорожный.