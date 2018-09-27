Главы МИД РА и РФ обсудили российско-армянское взаимодействие

PanARMENIAN.Net - В Нью-Йорке 26 сентября «на полях» 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась беседа министров иностранных дел Армении и России Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Отмечается, что был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.

Особое внимание было уделено российско-армянскому взаимодействию в рамках международных форумов.

В Нью-Йорке 26 сентября Зограб Мнацаканян встретился также с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.