Главы МИД РА и РФ обсудили российско-армянское взаимодействие
27 сентября 2018 - 11:02 AMT
PanARMENIAN.Net - В Нью-Йорке 26 сентября «на полях» 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась беседа министров иностранных дел Армении и России Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
Отмечается, что был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.
Особое внимание было уделено российско-армянскому взаимодействию в рамках международных форумов.
В Нью-Йорке 26 сентября Зограб Мнацаканян встретился также с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.
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